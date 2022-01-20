Уфа, , 11:12 — REGNUM Производителям «чистой» сельскохозяйственной продукции намерены оказать господдержку в Башкирии. Об этом 20 января сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Колосья в поле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Депутаты госсобрания региона намерены рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 6 закона Республики Башкортостан «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан».

«Законопроектом предлагается расширить перечень основных направлений, которым может быть оказана государственная поддержка сельскохозяйственного производства за счет средств республиканского бюджета. В частности, в этот перечень войдет производство сельхозпродукции и продовольствия с улучшенными характеристиками», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

Отмечается, что господдержка включает меры по повышению доступности кредитных ресурсов, страхования рисков, финансовое содействие в проведении мероприятий по повышению плодородия почв и т.п.

По словам Толкачева, «улучшенные характеристики» предполагают использование в производстве только качественное сырье и «чистые» технологии, а также запрет на применение ионизирующего излучения и методов генной инженерии. При этом упаковка должна быть произведена из повторно перерабатываемых либо биоразлагаемых материалов.

«Развитие «чистого» направления поможет нам сформировать региональный бренд, основанный на высоком качестве и экологичности продукции Башкортостана, монетизировать фундаментальные преимущества нашего сельхозпроизводства: полный запрет на использование генно-инженерно-модифицированных организмов, низкий уровень содержания тяжелых металлов в минеральных удобрениях и т.д. Господдержка сельхозпроизводителей, ориентированных на экологичность, будет способствовать повышению качества продукции на наших прилавках и благоприятно отразится на здоровье населения», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что если законопроект будет одобрен депутатами, то положение о государственной поддержке производителей продовольствия с улучшенными характеристиками вступит в силу 1 марта.