Санкт-Петербург, 20 января, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Курьеры, выполняющие поручения клиентов с помощью своего автомобиля, максимально могут получать в Санкт-Петербурге до 145 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщили в исследовательском центре рекрутинговой компании Superjob.

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Минимальное предложение по заработной плате для кандидата на вакансию водителя-курьера составит 40 тыс. рублей. Для того, чтобы претендовать на самое высокое предложение по оплате такого труда, соискатель должен знать деловой этикет и иметь опыт работы от одного года.

Если для получения зарплаты от 40 тыс. рублей понадобится как минимум наличие водительских прав категории B, базовые знания о работе автомобиля, абсолютное соблюдение правил ПДД и наличие стажа от одного года, то на максимальный уровень заработной платы смогут претендовать те, кто также может работать с банковскими терминалами, приложениями для курьеров, кто способен оформлять необходимую документацию, водит автомобиль более трёх лет, а курьером проработал более двух лет.

Уровень заработной платы зависит от профессиональной категории кандидата. Её диапазон начинается от 40−50 тыс. рублей и достигает максимальной отметки в 80−145 тыс. рублей. При этом средний уровень заработной платы на этой должности составляет в Петербурге 70 тыс. рублей, занимая второе место в рейтинге по России, уступив лидерские позиции Москве.

По оценке исследовательского центра, чаще всего такой вакансией интересуются мужчины старше 35 лет, преимущественно имеющие среднее профессиональное образование. При этом 92% соискателей не имеют опыта работы на момент размещения своего резюме.