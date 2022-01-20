Пермь, , 11:05 — REGNUM На территории Пермского края открыли десятую ледовую переправу. Она функционирует в Чусовском городском округе. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Ледовая переправа в Прикамье 59.mchs.gov.ru

Ледовая дорога через реку Чусовая соединяет село Сева в районе урощище Ванево. Трасса способна выдержать машины с грузом весом до 7 тонн.

На сегодняшний день в регионе действует десять ледовых переправ: три — в Гайнском муниципальном округе, две — в Кунгурском муниципальном округе, а также по одной в Оханском городском округе, в Соликамском городском округе, в Косинском муниципальном округе и Чусовском городском округе.

Выход людей и выезд автотранспорта на лёд в местах, где выставлены запрещающие знаки, наказывается штрафами — до 10 тысяч рублей.