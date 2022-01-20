Москва, , 11:05 — REGNUM Координационный совет фракции «Единая Россия» в Госдуме поддержал законопроект об установлении ответственности за пытки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Дмитрий Вяткин Duma.gov.ru

«Усиление уголовного наказания необходимо было сделать. Верхний порог за такие преступления составит 12 лет», — сказал Вяткин.

Документ вводит поправки в УК РФ и предлагает увеличить санкции за превышение должностных полномочий, совершенных с применением пытки, от 4 до 12 лет лишения свободы и лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

«Пытки как явление, как преступления должны жестко преследоваться, наказываться и должны быть искорены», — отметил Вяткин.

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