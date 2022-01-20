Джакарта, , 11:05 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто выступил за наращивание сотрудничества в сфере обороны и безопасности со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Kompas.

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Прабово Субианто напомнил, что необходимо повысить готовность, профессионализм в области обороны и безопасности для борьбы с терроризмом, радикализмом, сепаратизмом и стихийными бедствиями.

«Мы должны усилить систему береговой противоракетной обороны и систему наблюдения, чтобы осуществлять контроль над стратегическими проливами», — отметил Прабово Субианто.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в стране ввели 301 млн доз вакцины против коронавируса.

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