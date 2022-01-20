Тюмень, 20 января 2022, 11:04 — REGNUM В Тюмени 20 января эвакуируют учеников всех школ города. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«В связи с возникновением внештатной ситуации — поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ — в Тюмени все учащиеся будут эвакуированы», — говорится в сообщении центра.
Все школы будут проверяться специальными службами до конца дня.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января занятия в школах Челябинска отменены из-за анонимного сообщения с угрозами.
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