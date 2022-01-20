Москва, , 11:04 — REGNUM В настоящее время нет фундаментальных предпосылок для заметного (более 100 долларов США за баррель) роста нефтяных котировок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Добыча нефти (сс) randomix

«Рынок в достаточно устойчивом состоянии с точки зрения баланса спроса и предложения — наблюдается небольшой дефицит нефти, во многом благодаря январскому продлению действия соглашения ОПЕК +++. Также достижению ценовых уровней более 80 долларов США за баррель способствовало заметное сокращение инвестиций в проекты по нефтедобыче по всему миру в 2020—2021 годах. Наблюдаемый же в январе 2022 года рост цен на нефть (+17%) обусловлен преимущественно корректировкой ожиданий последствий распространения нового штамма «Омикрон», сверхвысокими ценами на газ на спотовом рынке и ростом привлекательности нефти в межтопливной конкуренции, а также обострением ситуации в Казахстане и на Ближнем Востоке», — рассказал Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что котировки черного золота способны продвинуться к свежим максимумам семилетней давности.

Читайте ранее в этом сюжете: Нефть дорожает после выхода статистики по запасам в США