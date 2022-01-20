Абакан, 20 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Задержан бывший первый заместитель руководителя СУ СКР по Хакасии Вячеслав Павин. Об этом 20 января сообщили местные и федеральные массмедиа.

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По имеющейся на данный момент информации, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Подробности не сообщаются.

Как передаёт 19rusinfo.ru, Павин накануне был задержан сотрудниками УФСБ по подозрению в мошенничестве.

Вячеслав Павин долгое время проработал в следственном комитете. Закончил карьеру в должности первого заместителя руководителя СУ СКР по республике. Покинул свой пост в 2017 году.