Астана, 20 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Распоряжение об освобождении заместителя министра обороны Казахстана Дарына Туякова от занимаемой должности подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом 20 января сообщает пресс-служба казахского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Распоряжением главы государства Туяков Дарын Шылбынович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан», — говорится в документе.

При этом Дарын Туяков находился на посту замминистра обороны Казахстана с октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что право входить в состав Конституционного совета Казахстана и выступать в правительстве и парламенте республики будет сохранено у бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.