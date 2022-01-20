Москва, , 11:01 — REGNUM На портале поставщиков Москвы в 2021 году заключено 277,2 тыс. договоров. Общая сумма таких контрактов за два года выросла почти в два раза, сообщается на портале мэра столицы.

Строительная техника Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Сумма сделок составила 47,8 млрд рублей, из них 40 млрд рублей — закупки у малого и среднего бизнеса (МСБ). У представителей МСБ приобрели свыше 220 тысяч товаров, работ и услуг — это почти 80% от всех договоров, заключенных на портале поставщиков.

Сумма по таким контрактам ежегодно растет: за 2019 год она составила 21,2 млрд рублей, в 2020-м — 34 млрд рублей, в 2021 году — 40,4 млрд рублей. Чаще всего закупают строительные товары и технику.

Как сообщало ИА REGNUM, ресурс для малого и среднего бизнеса — портал поставщиков Москвы — получил признание на международном уровне.

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