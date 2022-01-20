Первоуральск, Свердловская область, , 11:01 — REGNUM В Свердловской области два жителя Екатеринбурга отданы под суд за попытку кражи денег с банковских счетов. Обвинительное заключение уже утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

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По данным следствия, граждане 1995 и 2000 года рождения звонили клиентам одного из банков по поводу якобы несанкционированного списания денег с их банковских счетов и получения кода доступа в личный кабинет под видом отмены несанкционированной операции. Однако похитить средства не удалось.

У них имелась возможность украсть более 58 тыс. рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд города Первоуральска.