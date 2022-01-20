Москва, , 11:01 — REGNUM О том, что сотовый телефон скоро выйдет из строя, можно судить по целому ряду признаков. Одним из них является быстрая разрядка. Об этом сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Смартфон

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Эксперт напомнил, что производители большинства современных смартфонов дают гарантию на работу гаджетов в течение трёх-пяти лет. Однако за это время телефон может морально устареть, а ёмкость аккумулятора уменьшится. При указанный в инструкции срок службы не обозначает, что смартфон не сможет нормально функционировать и дольше.

«Явными признаками того, что телефону осталось недолго жить, является быстрая разрядка, внезапное выключение, мигающий экран, нагрев аккумулятора и пропажа подключения к сети», — уточнил в эфире радио Sputnik специалист.

Кузьменко добавил, что вздувшаяся батарея может также свидетельствовать о том, что гаджет уже на последнем издыхании и совсем скоро перестанет работать. Также на срок службы смартфона могут повлиять механические повреждения или воздействие влаги.

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Если телефон неисправен, нужно обратиться в сервисный центр, а не пытаться разобраться в проблеме самостоятельно, заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин назвал самую распространённую причину выхода из строя батареи смартфона. По его словам, это её перегрев. Вакулин объяснил, что к перегреву может приводить сильная загруженность процессора и оперативной памяти устройства. Также повышение температуры может быть связано с окружающей средой.