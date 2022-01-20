Кишинёв, , 11:01 — REGNUM Молдавии из-за просрочки платежа за поставленный газ грозит топливный дефицит, поэтому в стране нужно ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в области энергетики. Об этом 20 января заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Премьер-министр отметила, что режим ЧП расширяет полномочия Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Она примет ряд решений, которые позволят Молдавии выйти из энергетического кризиса.

«Речь идёт о конкретных решениях, таких как дополнительная закупка газа в случае необходимости, выделение дополнительных средств для закупки газа в случае необходимости и других действиях», — заявила Гаврилица.

Она подчеркнула, что угроза прекращения поставок газа в Молдавию «реальна». Накануне правительство республики приняло решение о введении ЧП на 60 дней. Для его вступления в силу необходима поддержка большинства депутатов. Заседание по этому вопросу должно состояться 21 января.

Стоит отметить, что 20 января истекает срок оплаты «Газпрому» за поставленный в Молдавию газ с 1 по 15 января. Цена на голубое топливо в этом месяце, согласно контракту, выросла с $450 до $647. Молдавская сторона не успела собрать нужную сумму, после чего «Газпром» имеет право приостановить поставки газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Газпром пригрозил, что прекратит поставки газа в Молдавию