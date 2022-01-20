Бухарест, , 11:00 — REGNUM Официальный Бухарест приветствует возможный ввод в Румынию войск армии Франции в рамках миссии НАТО. Об этом заявил румынский президент Клаус Йоханнис, передает 20 января бухарестский телеканал Digi24.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы румынского государства, Румыния является активным членом Североатлантического альянса, готовым предоставлять свою территорию всем партнерам по военному блоку.

«Таким образом, стратегическое партнерство между Парижем и Бухарестом будет укрепляться и непосредственно на восточных границах НАТО, и в регионе Черного моря», — резюмировал, в частности, он. При этом на вопрос, где именно в Румынии будет размещен французский военный контингент, К. Йоханнис не ответил.

Напомним, 19 января президент Франции Эммануэль Макрон объявил о готовности его страны участвовать в натовских программах Румынии. Ранее на румынские военные базы были переброшены более 1000 американских военнослужащих, а также боевая техника Пентагона.