Бухарест, 20 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Официальный Бухарест приветствует возможный ввод в Румынию войск армии Франции в рамках миссии НАТО. Об этом заявил румынский президент Клаус Йоханнис, передает 20 января бухарестский телеканал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По словам главы румынского государства, Румыния является активным членом Североатлантического альянса, готовым предоставлять свою территорию всем партнерам по военному блоку.

«Таким образом, стратегическое партнерство между Парижем и Бухарестом будет укрепляться и непосредственно на восточных границах НАТО, и в регионе Черного моря», — резюмировал, в частности, он. При этом на вопрос, где именно в Румынии будет размещен французский военный контингент, К. Йоханнис не ответил.

Напомним, 19 января президент Франции Эммануэль Макрон объявил о готовности его страны участвовать в натовских программах Румынии. Ранее на румынские военные базы были переброшены более 1000 американских военнослужащих, а также боевая техника Пентагона.