Будапешт, 20 января, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Решение о сертификации газопровода «Северный поток — 2» должно быть профессиональным, основанным на правилах, а не политическим. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в опубликованном 20 января интервью ТАСС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Он подчеркнул, что в Евросоюзе существуют очень чёткие правила, они должны быть выполнены. Однако проблема с сертификацией «Северного потока — 2» подобна ситуации с признанием российской вакцины «Спутник V» — решение принимается на основе скорее политических, а не профессиональных причин.

«Повторю ещё раз — для нас как для маленькой европейской страны без собственных источников энергии это никогда не было политической темой, это всегда был вопрос энергетической безопасности», — сказал Сийярто.

Он выразил надежду, что власти Германии и ЕС будут принимать решение, исходя из профессионализма.

Как сообщало ИА REGNUM, Сийярто также заявил, что «дома и квартиры не согреть политическими заявлениями».

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