Ростов-на-Дону, 20 января, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Правительство Ростовской области выставило на продажу легковой автомобиль ВАЗ 21 053. В описании указано, что «Жигули» требуют ремонта, передаёт ИА REGNUM.

«Жигули» ВАЗ-2104 (1984—2012)

Автомобиль синего цвета выпущен в 2002 году. Пробег превысил 348,7 тыс. километров. Мощность двигателя составляет 72 лошадиные силы. Тип двигателя — бензиновый.

Начальная (минимальная) цена «Жигулей» составляет 29 тыс. рублей.