Москва, 20 января, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Новое здание гимназии № 1518 (школа № 271) поставлено на кадастровый учёт на северо-востоке Москвы. Об этом 20 января сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Образовательное учреждение расположено в Останкинском районе на улице Цандера. Новое здание построили на месте снесённого старого. Объект имеет разную этажность, общая площадь превышает 9 тыс. кв. метров. Учебное заведение рассчитано на 22 класса — примерно 550 учеников.

«В этом году гимназия стала первым образовательным учреждением, поставленным на кадастровый учет в столице», — рассказал замглавы управления Сергей Исмунц.

По его словам, Росреестр продолжит держать социальные объекты на особом контроле для своевременного оформления и полноценного функционирования.