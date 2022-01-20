Варшава, 20 января, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин на странице в соцсети Twitter сообщил, что «нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока 19 января осуществили попытку силой прорваться через белорусско-польскую границу, игнорируя предупреждения польских пограничников».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Группа нелегалов из 32 человек 19 января с помощью инструментов разрезали колючую проволоку и разрушили заграждения на белорусско-польской границе и попытались прорваться в Польшу, игнорируя предупреждения польских пограничников, которых было в момент происходящего несколько человек», — написал Жарин.

По его словам, пограничники вызвали подкрепление, и все успевшие прорваться на территорию Польши нелегалы были задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.