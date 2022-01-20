Пенза, 20 января, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Пензе расследуют уголовное дело, возбужденное по фактам мошенничеств, совершенных в отношении шести жительниц города. Установлен подозреваемый, им оказался житель областного центра 1998 года рождения, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Мужчину подозревают в причастности к мошенничеству путем звонков от якобы родственников о совершенном ДТП. Потерпевшие верили лжеродственникам и помогали материально, передавая собеседникам деньги во избежание уголовной ответственности близких. Пострадавшим от мошенников женщинам назывались суммы от 50 тыс. рублей до 1 млн рублей, а чтобы не возникало вопросов о голосе звонившего, злоумышленники ссылались на травму губы после ДТП.

Мошенники в целях конспирации пользовались услугами такси, водители которых не подозревали об их умыслах. Таксисты принимали заказ, а затем забирали пакеты у потерпевших и доставляли по указанному адресу.

В результате оперативных мероприятий установили подозреваемого. Житель Пензы признал свою вину и пояснил, что в его обязанности входило забирать пакеты у таксистов и перечислять деньги своим работодателям. По месту жительства подозреваемого изъяли около 1,3 млн рублей. Злоумышленник находится под домашним арестом. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИА REGNUM напоминает, в полицию Пензы с заявлением в течение недели обратилось несколько пожилых женщин, пострадавших от мошенника. В результате оперативных мероприятий был задержан, прибывший не так давно в город, 31-летний житель Москвы.

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