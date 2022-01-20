Ульяновск, , 10:53 — REGNUM В Ульяновской области для обучения курсантов лётного института возьмут в аренду четыре вертолёта. 80 дней практических занятий обойдутся в 88 млн рублей. Соответствующие сведения опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вертолет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заказчиком является ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева». Речь идёт об оказании услуг по предоставлению вертолётов для обучения курсантов с лётно-инструкторским и инженерно-техническим персоналом.

Согласно техническому заданию, всего предусмотрено 814 лётных часа, а услуги должны оказываться в течение 80-ти дней со дня заключения контракта. Для этого должны быть использованы четыре вертолёта.

Начальная цена составляла 91 819 200 рублей. По итогам аукциона цена контракта составила 88 605 528 рублей, то есть снижена на 3 213 672 рубля.

Как следует из документации, контракт заключён с обществом «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (г. Сургут).