Казань, 20 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 30 марта 2022 года рассмотрит крупный финансовый иск Министерства промышленности и торговли РФ к ООО «Евразия-Алабуга», которое работает в сфере производства деревянных строительных конструкций, столярных изделий и принадлежит кипрской компании. Сумма иска превышает 439 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Иск к компании из Татарии поступил в суд в конце декабря 2021 года. Дело принял судья Махалкин. В споре речь идёт «о взыскании суммы основного долга в размере 69 498 960 рублей 69 копеек, штрафа в размере 370 117 962 рублей 30 копеек». Прочие подробности искового заявления пока не сообщались.

В едином госреестре юрлиц фирма-ответчик зарегистрирована в октябре 2008 года и прописана в Елабуге. Уставный капитал — 762 727 100 рублей. Директор компании — Дмитрий Григорьев, владелец — кипрская компания с ограниченной ответственностью «Онизатила инвестментс лимитед».

Напомним, крупные финансовые претензии министерство выставило и к ПАО «Туполев» — почти на 0,6 млрд рублей и к «Объединённой авиастроительной корпорации» — на 119,96 млн рублей. Первый спор разберут 18 февраля, а второй — 21 марта.