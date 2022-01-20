Пермь, , 10:53 — REGNUM Суд Москвы привлёк компанию Twitter к административной ответственности за отказ удалить твиты с упоминанием ФБК (НКО, признанное в РФ иностранным агентом, и организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также твит с оценкой расстрела людей, устроенного студентом на территории пермского вуза. Сумма штрафа составила 10 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Штраф Fas.gov.ru

Роскомнадзор направил в адрес владельца компании уведомления об ограничении доступа к информационным ресурсам, на которых размещена информация, распространяемая с нарушением закона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2021 года на территории Пермского государственного национального исследовательского университета студент открыл стрельбу по прохожим, а затем начал расстрел в здании вуза. Пострадало более 40 человек, погибли шестеро.

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