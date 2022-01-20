Вашингтон, 20 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Председатель комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс высказался за подписание декларации об окончании Корейской войны и осудил ракетные пуски КНДР. Об этом американский конгрессмен заявил 19 января.

(сс) Alan Levine Конгресс США

«Северная Корея должна отказаться от ядерных амбиций и немедленно прекратить провокационные действия, — заявил американец. — Подобные действия осложняют путь к миру на Корейском полуострове».

Он подчеркнул, что недавние ракетные пуски не только нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, но и дестабилизируют ситуацию в регионе.

«Я поддерживаю декларацию об окончании войны как часть всеобъемлющего процесса, но сама по себе декларация бессмысленна, если КНДР не желает вести диалог, не предпринимает активных шагов в целях денуклеаризации, угрожает безопасности союзников США и всего региона», — отметил конгрессмен.

Микс призвал высшее руководство Южной Кореи и США совместными усилиями вернуть Пхеньян за стол переговоров.