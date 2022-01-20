Москва, 20 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. После всплеска деловой активности российского малого и среднего бизнеса в декабре 2021 года в январе 2022 следует ожидать ее спада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарии, депутат Казанской городской думы («Партия роста») Михаил Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнесмены

«Новогодний салют из денег — это норма для бизнеса. Потребительский бум, закрытие бюджетов — все это сказывается на выручке и прибыли соответственно. Меньшую роль играет восстановление бизнеса после ограничительных мер, связанное с адаптацией к новым реалиям, — сказал Кузнецов. — Разумеется, после такого пика график сменит направление и пойдет вниз, то есть мы увидим спад деловой активности. В январе однозначно, так как треть месяца — выходные дни. В феврале и марте праздники будут стимулировать восстановление активности МСП. С другой стороны, надвигается «Омикрон» и как раз в марте прогнозируют пик заражений».

Как полагает эксперт, достигнутый в 2021 году уровень иммунизации позволит избежать тяжелого протекания болезни у населения, но это не означает, что регионы не будут вводить ограничительные меры.

«И где-то мы вполне можем ожидать локдауна, который, разумеется, скажется на потребительской активности и, как следствие, на деловой», — сказал Кузнецов.

Напомним, как сообщалось ранее, есть данные, что деловая активность МСП в РФ в декабре 2021 года достигла нового исторического максимума.