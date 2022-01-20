Сатка, Челябинская область, 20 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Челябинской области проводится проверка по факту травмирования ребёнка. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Поводом стала информация о получении травм восьмилетним мальчиком в Каргинском парке (город Сатка). Якобы там ребёнок катался на тюбинге.

В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства происшествия. Руководство следственного управления держит ход проверочных мероприятий на контроле.