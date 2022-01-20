Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Пользователей Сети привело в ярость официальное название телесериала по франшизе «Властелин колец». Об этом пишет портал ComicBook.

Фродо и кольцо Цитата из к/ф «Братство Кольца». реж Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия

«Я всё ещё не могу смириться с названием. «Властелин колец: Кольца власти». Кольца: Кольца? Кто вообще это придумал?!», — пишет Dean, Avatar of the Fool.

«Кольца власти — это ужасное название», — считает Kruddler.

«Кому-то точно заплатили большие деньги за то, чтобы оставить название «Властелин колец: Кольца власти», — уверена Outstar.

«Властелин колец: Кольца власти — это настолько тупое название, что Безос должен был настоять на нём лично», пишет Patrick Newman.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Amazon представила тизер и официальное название сериала по «Властелину колец». Шоу будет называться «Властелин колец: Кольца власти».

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