Фанаты «Властелина колец» раскритиковали официальное название сериала
Вашингтон, 20 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Пользователей Сети привело в ярость официальное название телесериала по франшизе «Властелин колец». Об этом пишет портал ComicBook.
«Я всё ещё не могу смириться с названием. «Властелин колец: Кольца власти». Кольца: Кольца? Кто вообще это придумал?!», — пишет Dean, Avatar of the Fool.
«Кольца власти — это ужасное название», — считает Kruddler.
«Кому-то точно заплатили большие деньги за то, чтобы оставить название «Властелин колец: Кольца власти», — уверена Outstar.
«Властелин колец: Кольца власти — это настолько тупое название, что Безос должен был настоять на нём лично», пишет Patrick Newman.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Amazon представила тизер и официальное название сериала по «Властелину колец». Шоу будет называться «Властелин колец: Кольца власти».