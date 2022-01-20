Москва, 20 января, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли лжесвидетельствует, называя граждан Украины, погибших в ходе конфликта в Донбассе, «павшими в войне с Россией». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова напомнила, что Жоли приехала в Киев и преклонила колени перед фотографиями «бойцов внутриукраинского конфликта», после на ее официальных ресурсах появляется строчка о том, что это «павшие в войне с Россией».

«Если министр занималась наследием своей страны (должность, которую Жоли занимала ранее), [она], наверное, должна знать, что такое гражданское противостояние», — отметила Захарова.

Также официальный представитель МИД России напомнила о том, как бомбардировки Североатлантического альянса в Югославии осуществлялись в том числе силами шести канадских самолетов.

«Знаете, госпожа Жоли, сколько тогда детей погибло? Так вот, в следующий раз захочется лжесвидетельствовать про других, расскажите правду о себе», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление главы МИД Канады Мелани Жоли о тысячах украинских солдатах, погибших в Донбассе якобы в результате военных действий со стороны России, вызвало крайнее недоумение у российских дипломатов. В посольстве России в Канаде заявили, что подобные высказывания «искажают действительность и не способствуют усилиям» по урегулированию вооружённого конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений.

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