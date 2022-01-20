Белград, 20 января, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович собирается подать в суд на правительство Австралии. Об этом 20 января сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Carine06 Новак Джокович

Отмечается, что Джокович намерен судиться с австралийскими властями из-за жестокого обращения. Он считает, что с ним плохо обращались в карантинном отеле в Мельбурне.

«Его мать рассказала, что в отеле были тучи блох и личинок. Его фактически держали в плену», — приводятся слова источника, близкого к агенту Джоковича.

Сообщается, что сумма иска может составить $4,36 млн, в том числе $3,13 млн призовых, которые Джокович мог завоевать за победу на Открытом чемпионате Австралии, если бы его допустили к участию в турнире.

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