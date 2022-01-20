Москва, 20 января, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 857,8 млн рублей на реставрацию ряда памятников архитектуры. Об этом 20 января сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Василий Иванов ИА REGNUM Реставрация фасада здания

В частности, будут проведены работы по воссозданию уникального четырехъярусного иконостаса XVIII века церкви Святых Апостолов Петра и Павла, расположенной на Новой Басманной улице.

На Ленинском проспекте отреставрируют историческое здание Московского городского мещанского училища. Сейчас в этом доме находится Горный институт Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

В мэрии напомнили, что за время действия комплексной программы реставрации памятников архитектуры, действующей с 2011 года, в столице привели в порядок 1700 памятников — в основном за счёт городского и федерального бюджетов.