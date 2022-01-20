Алма-Ата, Казахстан, , 10:48 — REGNUM Тайные захоронения боевиков, которые погибли в ходе массовых беспорядков, были найдены в Алма-Ате. Об этом 20 января сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек, ее слова приводит телеграмм-канал «Алматинская трагедия», который был создан для публикации официальной информации о беспорядках в Казахстане.

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков», — сказала она.

При этом ранее начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал, что в ходе беспорядков их участники семь раз напали на морг и похитили из него 41 тело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы департамента полиции бывшей столицы Казахстана Рустам Абдрахманов рассказал, что участники беспорядков в Алма-Ате всегда старались спрятать тела погибших сообщников.