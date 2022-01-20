Кызыл, 20 января, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле вечером 19 января произошёл прорыв изношенного участка трубопровода холодного водоснабжения. В результате жители центральной части города осталась без воды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Кызыла Коммунальная авария в Кызыле

В ремонтно-восстановительных работах, которые велись ночью, были задействованы экскаватор, а также 10 единиц другой техники. Была перекрыта дорога по улице Дружбы.

К утру 20 января в администрации города объявили о завершении ремонтных работ и восстановлении холодного водоснабжения.

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