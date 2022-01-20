Пекин, , 10:56 — REGNUM Ракетный эсминец США «Бенфолд» (Benfold) вошёл в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море в районе архипелага Сиша, не имея разрешения. Об этом официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли заявил 20 января.

USS Fitzgerald (DDG-62), эсминец УРО типа «Арли Бёрк» United States Navy, Photographer's Mate 3rd Class Bo Flannigan

Эсминец не получал от правительства Китая соответствующего разрешения, его заход в воды незаконен. Морские и воздушные силы китайской армии сопроводили американский боевой корабль и потребовали, чтобы он покинул акваторию.

«Мы требуем, чтобы американская сторона немедленно прекратила подобные провокационные действия», — подчеркнул Тянь Цзюньли.

В сентябре 2021 года китайские военные обвинили ракетный эсминец «Бенфолд» типа «Арли Бёрк» в незаконном вторжении в свои территориальные воды в районе островов Наньша.

Как сообщало ИА REGNUM, архипелаг Сиша, или Парасельские острова, с 1974 года находится под контролем КНР, но претензии на него заявляют также Вьетнам и Тайвань.

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