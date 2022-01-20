Ижевск, 20 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 20 января провели 2 363 420 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Анализ на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 4937 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4106 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Накануне было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3470 человек.

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