Красноярск, , 10:45 — REGNUM В городе Красноярске введён режим «чёрного неба». Об этом сообщается на сайте мэрии в разделе «Экология».

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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) установились в столице Красноярского края с 17 часов (местное время) 20 января до 17 часов 21 января.

Как сообщало ИА REGNUM, морозная и безветренная погода в Красноярске привела к скоплению над мегаполисом грязного воздуха.

Напомним, до этого режим НМУ действовал в Красноярске с 15 часов 14 января до 15 часов 17 января.

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