Тбилиси, , 10:46 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 38 306 исследований на SARS-CoV-2 выявили 6351 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 20 января обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 021 943 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 946 255 победили инфекцию, в том числе 3043 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 14 582 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 27 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4443 пациента, в оборудованных гостиницах — 1746.

Днём ранее в Грузии в ходе 63 605 исследований выявили 8728 носителей SARS-CoV-2, что стало «рекордом» для страны. Выздоровевшими врачи признали 8545 человек, скончались 43 пациента с COVID-19.

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