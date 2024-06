Вашингтон, 20 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Компания Amazon представила тизер-трейлер и официальное название нового сериала по франшизе «Властелин колец». Информацией она поделилась на официальной Twitter-странице проекта.

Цитата из кф «Властелин колец Братство кольца» реж Питер Джексон. США, Новая Зеландия. 2001 Братство кольца

https://twitter.com/LOTRonPrime/status/1483816516327915520

Шоу будет называться The Lord of the Rings: The Rings of Power («Властелин колец: Кольца власти»). В тизере показано, как создаётся одно из таких колец.

Напомним, что сериал «Властелин колец: Кольца власти» должен выйти на сервисе Amazon Prime Video в 2022 году. Точная дата пока неизвестна.