София, 20 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Члены правительства Болгарии в ходе заседания в Софии планируют рассмотреть положение о выделении дополнительной материальной помощи бытовым потребителям газа в стране. Об этом 20 января сообщает БТВ.

Болгария

Согласно официальной информации, соответствующие субсидии будут предоставлены более 3 млн человек, что составляет почти половину взрослого населения Болгарии. По предварительным данным, государство компенсирует ответственным квартиросъемщикам и домовладельцам около 42 левов ($24,3) за каждый мегаватт-час использованного «голубого топлива».

На реализацию проекта из действующего государственного бюджета Болгарии планируется выделить около 200 миллионов левов ($116 млн).

«Это — практически решенный вопрос, необходимо его окончательно утвердить на правительственном заседании», — сказал премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

Напомним, ранее правительство Болгарии ввело мораторий на повышение цен на электроэнергию и теплоснабжение для граждан.