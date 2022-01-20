Наньнин, Китай, 20 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Крупный китайский производитель автомобилей SAIC-GM-Wuling (SGMW) отчитался о высоких продажах за 2021 год, сообщает агентство Синьхуа.

en.wikipedia.org Логотип компании SAIC

Продажи автомобилей компании SGMW, расположенной в городе Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, в прошлом году превысили 1,76 млн единиц, что на 13,5% больше в годовом исчислении.

Продажи электромобилей компании также показали устойчивый рост, увеличившись на 160% в годовом исчислении до 452 238 единиц в течение года. Среди брендов электромобилей Hongguang MINIEV добился общего объема продаж более 550 000 единиц, занимая первое место по объему продаж на китайском рынке электромобилей в течение 16 месяцев подряд.

SGMW также сообщила о рекордных продажах на зарубежных рынках в 2021 году, при этом ее экспорт готовых автомобилей и автозапчастей в 40 стран вырос на 88% в годовом исчислении.