Барнаул, 20 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Ситуацию с «минированием» школ в Барнауле прокомментировали в правительстве Алтайского края. Как сообщает сегодня, 20 января, официальный телеграм-канал, анонимное сообщение поступило на адрес электронной почты администрации Центрального района Барнаула.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Руководство всех образовательных учреждений было оперативно проинформировано, выполнены мероприятия по эвакуации учащихся и персонала.

«Часть школ на данный момент времени проверена, угроза не подтвердилась. Для обеспечения безопасности учащиеся второй смены всех школ города переведены на дистант», — пояснили в правительстве Алтайского края.

Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле сегодня, 20 января, началась эвакуация детей из школ в связи с сообщениями о минировании.

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