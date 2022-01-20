Самара, 20 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Начать реконструкцию Загородного парка намерены в текущем году в Самаре. Об этом 20 января сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Tularegion.ru Парк

Идеи проекта реновации этой территории были рассмотрены на совещании в областном правительстве.

Ранее был проведен конкурс на проектирование и всенародное обсуждение проекта реконструкции парка. Специалисты предложили более 80 концепций, местные жители подали десятки предложений и замечаний. В основу проекта будущего обновленного Загородного парка легли лучшие идеи.

Так, в ходе реконструкции планируется сохранить растущие в парке деревья, а также высадить новые. В парке останется прежним разделение на тихие прогулочные и «шумные» развлекательные зоны.

На этой территории планируется оборудовать дорожки, провести мощение, освещение, реконструировать инженерные сети. Кроме того, здесь появятся новые объекты, которые призваны сделать посещение парка более комфортным и запоминающимся для детей и взрослых. Например, появится стационарный пункт проката спортивного снаряжения, малая сцена и фонтан. Будет оборудован второй выезд с парковки.

На территории будет размещена спортивную зона с дорожками для скейтбордов, скалодром и Тарзания. Рядом с конным манежем намерены разместить фуд-зону с гастрономической ярмаркой, а также аттракционы, амфитеатр и фонтан. Рядом расположен живописный склон, с которого открывается красивый вид на Волгу. Раньше в этом месте располагались небольшая горнолыжная трасса и подъемник.

По заключению проектировщиков, данный участок очень маленький и опасный для полноценной горнолыжной трассы, но на нем можно организовать катание на санках и «ватрушках». Было принято решение снова построить здесь подъемник и «продлить» его маршрут до входной зоны.

В парке намерены обустроить несколько смотровых площадок. Также планируется восстановить памятник культурного наследия, известный как дача Сипиной.

Помимо этого, планируется построить панорамный лифт, который доставит на пляж маломобильных граждан.

Строительные работы планируют начать в парке осенью 2022 года.