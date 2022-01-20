Санкт-Петербург, 20 января, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Центральном районе Санкт-Петербурга задержали мужчину, который ударил ножом двух постояльцев хостела. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

(сс) niekverlaan С ножом

Инцидент произошел вечером 18 января у дома 17 по Загородному проспекту. Во время драки двое мужчин в возрасте 29 и 32 лет, проживающих в хостеле в этом доме, получили ножевые ранения и были госпитализированы.

«Спустя час по «горячим следам» нарядом Специального Полка ППСП ГУ МВД России по месту жительства задержан и доставлен в территориальный отдел полиции 48-летний неработающий уроженец Оренбургской области, также проживающий в указанном хостеле», — пояснили в Главке МВД.

Как выяснилось, конфликт произошел после выпитого совместно с потерпевшими алкоголя. Тяжелое ранение получил 29-летний пострадавший, а второй мужчина после оказанной помощи был отпущен на амбулаторное лечение.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — уточнили в ведомстве.