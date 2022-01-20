Пекин, , 10:39 — REGNUM Продажи легковых автомобилей в Китае выросли на 4,4% в годовом исчислении до 20,15 млн единиц в 2021 году, поскольку высокий спрос продолжал поддерживать рост рынка, сообщает агентство Синьхуа.

Электромобили Marines.mil

Только в декабре розничные продажи легковых автомобилей составили 2,1 млн единиц, что на 7,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).

Разбивка данных показала ускоряющийся переход, поскольку продажи электромобилей продолжали увеличиваться. В прошлом году в Китае было продано в общей сложности 2,99 млн электромобилей, что на 169,1% больше в годовом исчислении.

Хотя сокращение субсидий на покупку электромобилей может повлиять на настроения потребителей, это окажет ограниченное влияние на продажи «зеленых» автомобилей окажут, прогнозирует CPCA.