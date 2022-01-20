Кабул, , 10:39 — REGNUM Абдул Саттар Мохаммад, начальник управления сельского хозяйства афганской провинции Нангархар, заявил, что в этом году в провинции было произведено 550 тонн меда.

Мед

Он сообщил, что в провинции насчитывается 650 пчеловодческих ферм, на которых трудятся 40 000 семей, пишет газета «8 Собх».

По словам Абдул Саттара Мохаммада, мед из провинции продается по всей стране. Он утверждает, что производители меда в Нангархаре имеют центры по продажам в Кабуле, Балхе и ряде других городов страны, а цена за килограмм этого продукта питания в этих центрах составляет от 300 до 1000 афгани.

Нангархар — одна из самых плодородных и развитых в сельскохозяйственном отношении провинций страны, где помимо земледелия, широко представлено животноводство, пчеловодство и птицеводство.