Редвуд-Сити, США, , 10:38 — REGNUM Американская компания Maxis рассказала о проблемах, связанных с внедрением гендерно-нейтральных местоимений в игру The Sims 4. Об этом 20 января пишет издание Eurogamer.

Игра The Sims 4 Electronic Arts

Разработчики отмечают, что сейчас The Sims 4 переведена на 18 различных языков, в каждом из которых есть свои нюансы относительно местоимений. Например, в шведском и испанском языках уже существуют нормы использования небинарных местоимений, но в большинстве других стран подобные местоимения ещё не включены в официальные словари.

Поэтому разработчики сначала сфокусируются на английской версии игры, а лишь потом начнут работать над локализациями для других стран. Дата внедрения новой функции пока не сообщается.

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