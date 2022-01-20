Кишинёв, , 10:38 — REGNUM Совет Союза адвокатов Молдавии объявил для своих членов всеобщую забастовку с 20 по 24 января. Об этом сообщает пресс-служба объединения.

Оноре Домье. Адвокат защиты. 1856

Сообщается, что представители защиты в течение указанных дней не будут участвовать в процессах уголовного преследования. Также адвокаты будут ходатайствовать о переносе всех судебных заседаний, которые попадают на время проведения забастовки.

Протест адвокатов связан с тем, что в парламент Молдавии депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» внесли законопроект о поправках к закону «Об адвокатуре». Депутаты предлагают убрать пункт, по которому против адвоката нельзя начать уголовное дело без разрешения Совета Союза адвокатов.

Стоит отметить, что ранее адвокаты Молдавии в течение двух дней проводили так называемую «японскую забастовку». Они исполняли обязанности, но в знак протеста носили на рукаве белую ленту.

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