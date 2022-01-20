Ставрополь, , 10:53 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров стал донором. Он сдал кровь, заехав на станцию переливания крови по пути на работу. К участию в оказании помощи нуждающимся в ней людям губернатор призвал всех неравнодушных граждан — читателей своей страницы в соцсети Instagram.

Владимир Владимиров Stavregion.ru

«Откликнулся на сообщение, которое увидел вчера в инстаграм. «ЧП Ставрополь» написали мне в директ о том, что ставропольская станция переливания крови ищет доноров. Попросили поддержать, помочь привлечь внимание. Сегодня по пути на работу сдал кровь сам и обращаюсь ко всем с тем же призывом. Если есть возможность и время, если позволяет здоровье — подумайте о том, чтобы стать донором крови»,— написал Владимиров. Он отметил, что в 2021 году на ставропольской станции переливания крови было собрано 26 тонн крови. Владимиров призвал ставропольцев стать донорами и, возможно, совершив этот шаг, «подарить кому-то годы жизни».

Читайте также: В Ивановской области волонтеры-медики организовали акцию по сдаче крови