Москва, , 10:36 — REGNUM Правительство Москвы предоставит гранты на лечение онкобольных детей по новейшим методикам, сообщает 20 января сайт мэра и правительства столицы.

У Морозовской детской городской клинической больницы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Постановление об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин. Средства получат два медицинских учреждения — Морозовская детская городская клиническая больница (346 млн рублей) и Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого (116 млн рублей). Финансирование предназначено для лечения онкобольных детей при помощи инновационных технологий, которые не входят в стандарты ОМС.

В центре детской гематологии и онкологии Морозовской больницы лечат детей со злокачественными заболеваниями кроветворной ткани, солидными опухолями и тяжелыми анемиями. В 2018 году в центре начало работать отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей. Выделенный грант покрывает затраты на поиск, подбор, активацию неродственного донора, а также транспортировку костного мозга. Кроме того, средствами гранта финансируется проведение специфической иммунотерапии у детей и закупается современное высокотехнологичное оборудование для молекулярно-генетических исследований.

В двух онкологических отделениях центра имени В. Ф. Войно-Ясенецкого применяются инновационные технологии онкохирургии — водоструйная диссекция, плазменная хирургия, термоаблация.

«Некоторые из них впервые были применены в детской онкологической практике в нашей стране и в мире», — отметили в мэрии.