Ульяновск, 20 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ульяновска после жалоб жителей выявили три источника выбросов загрязняющих веществ. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Детекторы дыма

В ведомство поступили жалобы ульяновцев о запахе гари в Заволжье. Для их проверки инспекторы экологического надзора совместно с представителями столичной мэрии и природоохранной прокуратуры провели выездное обследование на ряде участков.

«Выявлены три новых источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», — говорит глава минприроды Ульяновской области Гульнара Рахматулина.

По её словам, по данным фактам состоятся контрольно-надзорные мероприятия, при установлении нарушения виновных привлекут к административной ответственности.

Напомним, рейды и выездные проверки были усилены в 2019 году, когда жители Ульяновска стали жаловаться на загрязнение воздуха и запах гари.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября 2021 года в Заволжье в Ульяновске в гаражных комплексах обнаружено два источника выброса загрязняющих веществ.